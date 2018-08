Il Papa a NordEst? Molto presto, spera il suo Segretario di Stato Cardinale Parolin dal Primiero

Si concludono domenica ai piedi delle Dolomiti di Primiero San Martino di Castrozza in Trentino, le vacanze del Cardinale Pietro Parolin con l’auspicio che “il Papa possa arrivare presto a vedere queste bellezze”

Primiero (Trento) – Una visita di Papa Francesco in Trentino e nel vicino Veneto?

Non la esclude nel 2019 il suo segretario di stato, il Cardinale veneto Pietro Parolin, che in questi giorni è stato in vacanza nel Primiero, in Trentino.

Proprio venerdì mattina ha salutato l’intera comunità, ringraziando i parroci del decanato per quanto è stato fatto in questi giorni.

Il Papa presto in Trentino?

In una intervista rilasciata dopo la santa messa celebrata alle 8.30 del mattino, nella chiesa di Siror, il Cardinale ha spiegato che il decano del primiero don Giuseppe Da Pra, ha invitato il Papa in valle. Ed ha auspicato una visita del pontefice in Trentino e in Veneto.

Il Cardinale Parolin – tornato in zona per il secondo anno consecutivo – ha incontrato la popolazione locale in più occasioni, ha stretto mani e si è confrontato con grandi e piccoli, con grande disponibilità.

Il Segretario di Stato del Papa, ha raccontato inoltre delle sue prime vacanze ai Dismoni (nei pressi di Siror), a 14 anni, quando ci veniva in campeggio, per andare poi sulla Rosetta di notte a vedere l’alba.

E in molti venerdì mattina, salutando il Cardinale a Primiero, hanno ritrovato in lui la gentilezza e il carisma di Papa Luciani originario di Canale d’Agordo, nel Bellunese.

In breve

4 settembre: è la data scelta per la memoria liturgica del beato Mario Borzaga, il missionario trentino martire in Laos nel 1960 – 4 settembre, come il giorno del suo battesimo, avvenuto a Trento, città natale, nel 1932. Lo dispone un Decreto della Congregazione vaticana per il Culto Divino, in risposta alla richiesta dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi di inserire la celebrazione in memoria del beato locale nel calendario proprio dell’Arcidiocesi di Trento, con l’approvazione dei relativi testi liturgici, in italiano e latino. Formatosi nel seminario diocesano, prima di scegliere la congregazione degli Oblati di Maria Immacolata, padre Mario partì nel 1957, subito dopo l’ordinazione sacerdotale, per la missione in Laos. Incamminatosi per alcuni villaggi il 25 aprile del 1960, insieme al suo catechista

diciannovenne Paolo Thoj Xyooj, trovarono la morte per mano dei guerriglieri Pathet Lao e i loro

corpi non furono mai ritrovati. Beatificati entrambi l’11 dicembre 2016 a Vientiane in Laos, accanto ad altri quindici missionari e cristiani martiri laotiani, padre Mario e Paolo vennero celebrati a Trento il 29 e 30 aprile dello scorso anno. Nella solenne s. Messa in cattedrale, accanto alla sorella Lucia Borzaga, l’unica della famiglia ancora in vita, anche decine di rappresentanti del popolo Hmong, in mezzo ai quali operò il beato Mario.