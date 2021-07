Papa Francesco lascia il Gemelli dopo operazione

Posted on

Il recupero del corpo di Giacomelli – "Elio ha scavato, da solo, per 46 ore finchè non ha ritrovato il corpo del suo compagno. L’ha portato a spalle in fondo al ghiacciaio, camminando per ore. In diciassette anni di soccorsi, non ho mai visto nulla del genere. E’ stato incredibile". Sono le dichiarazioni al sito […]