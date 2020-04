Papa a detenuti Padova, Via Crucis vostra storia. Zaia, d’accordo su 1000 euro a sanitari

Francesco ringrazia per testi meditazioni rito Venerdì Santo

NordEst – “Cari amici della Parrocchia Due Palazzi di Padova, ho letto le meditazioni di cui avete fatto dono tutti insieme. Ho preso dimora nelle pieghe delle vostre parole e mi sono sentito accolto, a casa. Grazie per aver condiviso con me un pezzo della vostra storia. Dio racconta di sé e ci parla dentro una storia, ci invita all’ascolto attento e misericordioso”. E’ il messaggio inviato da papa Francesco in risposta alle meditazioni fatte preparare dalla comunità del carcere Due Palazzi di Padova per la Via Crucis.

Il messaggio è stato fatto ascoltare da don Marco Pozza, cappellano del carcere, intervenuto in diretta su Rtl 102.5 durante “Non Stop News”. “Voglio ringraziarvi – dice ancora il Papa -, anche perché avete disperso i vostri nomi non sul mare dell’anonimato ma delle molte persone legate al mondo del carcere. Così, nella Via Crucis, presterete la vostra storia a tutti coloro che nel mondo condividono la medesima situazione”.

