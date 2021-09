Pallavolo, Italia oro continentale: Giannnelli migliore in campo (VIDEO)

Posted on

In valle l’emittente regionale trentina, Rttr guidata nel settore tecnico dall’attivissimo Giuliano Rigotti, è operativa dal primo pomeriggio di martedì, mentre l’altra emittente locale, Tca ultimerà i lavori nel pomeriggio. Anche le tv bellunesi stanno valutando la possibilità di irradiare il segnale anche nel Primiero. In corso trattative. In questi giorni sono stai attivati solo […]