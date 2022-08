Il Palio di Feltre 2022 entra nel vivo: a Port’Oria la Combinata della sfida delle Cernide (PROGRAMMA)

Nella sfida delle Cernide, il titolo della classifica combinata di “Campioni della Piazza” del Palio 2022 è stato assegnato al quartiere Port’Oria. Il secondo posto è andato al Castello, il terzo a Santo Stefano e il quarto al Duomo. Segui la diretta streaming. Scopri la mappa degli eventi

Feltre (Belluno) – La classifica degli altri due premi ha visto, per il settore “Sbandieratori”, al primo posto, con punti 11.8 Port’Oria, al secondo, con punti 11.1, Castello, al terzo Santo Stefano e al quarto il Duomo. La premiazione è stata affidata al sindaco Vivana Fusaro.

Per la categoria “Musici”, con un punteggio parziale di 14, si è aggiudicato il primo posto il quartiere Castello, premiato dall’assessore Maurizio Zatta. Al secondo posto Port’Oria, con 13.7. Al terzo il Duomo e al quarto Santo Stefano.

Si è così conclusa la tanto attesa sfida che aveva preso vita nel 2006 ma che aveva segnato una battuta d’arresto negli anni 2016, 2017 e 2020 e 2021, in questi ultimi due per le note vicende legate alla pandemia del Covid. Un ritorno importante del Palio di Feltre nella storica Piazza Maggiore che il 6 agosto sarà teatro della prima gara, quella del Tiro con l’arco, e della seconda, la Staffetta. Si svolgeranno invece a Pra’ del Moro, nel pomeriggio del 7 agosto, dopo le ore 17, le altre due gare, quella del tiro alla fune e la corsa dei cavalli.

Sempre in Piazza Maggiore, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Palio 2022, con l’interventi del Sindaco Fusaro, che si è detta “orgogliosa di amministrare una città che costruisce la propria identità anche attraverso il Palio, una manifestazione che conferisce onore al nostro territorio e gli dà prestigio a livello nazionale e non solo” e ha ricordato il valore prestigioso del drappo che per quest’anno è stato dipinto dal poeta e pittore franco-marocchino Than Ben Jelloun.

Le ha fatto seguito il presidente Eugenio Tamburrino che ha sottolineato come la manifestazione feltrina sia caratterizzata soprattutto dal legame tra le persone che insieme operano con passione per tutto l’anno. Un susseguirsi quindi degli attori principali della manifestazione, dal vicepresidente del Gruppo Sbandieratori, Toni Isotton, ai presidenti dei quattro quartieri, accompagnati dalle rispettive dame. Si è passati poi alla premiazione del Virtual Palio, vinto dai ragazzi del quartiere Castello.

Il direttore artistico, Fabio Giudice, ha quindi presentato i trofei, destinati ai vincitori delle quattro gare: le chiavi della città con i simboli delle gare, opera di Oscar Martello, un tiro con l’arco e alla fune e la gara dei cavalli. Scoperta anche una scultura in legno, Dama del Palio, realizzata e donata da Aldo Pellencin e dedicata alle tante donne che operano per il Palio. A conclusione della cerimonia l’omaggio al custode del Castello, il fabbro Ernesto Turro che, nonostante i suoi cento, anni è salito sul palco.

Le monete del Palio

Brillerà sul drappo del Palio 2022 la nuova moneta, coniata a ricordare i 15 ducati d’oro che ornavano il drappo in Palio che celebrava la dedizione di Feltre alla Serenissima Repubblica di Venezia, come testimoniato negli statuti feltrini del Quattrocento.

Il nuovo conio si ispira quindi alla storia di Feltre e alla tradizione dell’evento agostano. È una replica di un ducato d’oro, coniato allora da Romano Nascimbene di Feltre, noto esperto e consulente di numismatica, che elaborò il conio (solo per il recto) che rispecchia nel tondo centrale l’originale classica raffigurazione quattrocentesca del ducato veneziano: “San Marco che dà

l’investitura ducale al Doge”. Le monete sono disponibili al pubblico e potranno essere trovate durante i due giorni del Palio in un apposito banchetto.

Il programma

5 agosto Dalle 19.30, nelle piazze del centro cittadino Port’Oria – Via Campogiorgio



Duomo – Piazza Vittorino da Feltre (Piazza Isola)



– Piazza Vittorino da Feltre (Piazza Isola) Castello – Largo Castaldi



– Largo Castaldi Santo Stefano – Via Tezze



06 agosto Dalle 14.30, nella Cittadella Storica Mercatino Medievale a cura dell’Associazione Palio Città di Feltre Dalle 14.30 alle 19.30, presso la Cittadella Storica Spettacoli itineranti medievali nella Cittadella

Spettacoli itineranti medievali nella Cittadella La Ludoteca Medievale: in vari punti della cittadella, diverse attività ricreative aspettano i nostri giovani ospiti! Alle 18:00 presso Prà del Moro Provaccia dei cavalli contendenti la Corsa Dalle 20.00, Piazza Maggiore/Duomo Partenza cortei delle delegazioni di nobili di Feltre e di Venezia Dalle 21.00, Piazza Maggiore

Ingresso dei Cortei storici dei Quartieri

Ingresso dei Cortei storici dei Quartieri Cerimonia di dedizione 1^ gara – Tiro con l’arco – Trofeo “Portaperta” Esibizione del Gruppo Sbandieratori Città di Feltre 2^ gara – Staffetta Spettacolo finale

07 agosto Dalle 10.30, presso la Cattedrale di San Pietro Santa Messa del Palio, presieduta da S.E. Mons. Renato Marangoni, Vescovo di Belluno-Feltre

Santa Messa del Palio, presieduta da S.E. Mons. Renato Marangoni, Vescovo di Belluno-Feltre Benedizione solenne del Palio e dei cavalli

Benedizione solenne del Palio e dei cavalli Sfilata del piccolo corteo Storico Dalle 15.30, presso il centro storico Sfilata del corteo storico, con partenza da Campo Giorgio Dalle 17.00, presso Prà del Moro Ingresso in campo della sfilata Corteo Storico 3^ gara – Tiro alla fune – Trofeo “Assicuratrice Valpiave”



3^ gara – 4^ gara – Palio di Feltre: corsa dei cavalli Consegna Drappo del Palio 2022 al Quartiere vincitore