Palio di Feltre: in attesa del grande ritorno, riconfermato il direttivo uscente

Guideranno il direttivo per i prossimi due anni

Feltre (Belluno) – I soci dell’Associazione Palio Città di Feltre (il Comune di Feltre e i quattro Quartieri di Castello, Duomo, Port’Oria e Santo Stefano) si sono virtualmente ritrovati per procedere al rinnovo delle cariche sociali, dopo la scadenza del mandato, avvenuta il 9 febbraio e, riconfermando il Direttivo uscente, hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto, segnato in particolare da una svolta in positivo alla manifestazione agostana, che ancor di più rispetto al passato vive tutto l’anno con un’attenzione importante nei confronti della città e nel coinvolgimento di una preziosa rete di volontari.

Nel corso dell’incontro virtuale è stato posto anche sul tavolo organizzativo il tema relativo al futuro prossimo del Palio, soprattutto in un contesto che regala poche certezze. I soci hanno conferito un mandato pieno al Direttivo per cercare di individuare e mettere in pratica delle modalità di svolgimento del Palio di Feltre 2021, compatibili con le disposizioni che saranno in vigore in merito al contenimento della pandemia, con una priorità per il consueto fine settimana del 7 e 8 agosto. Un impegno chiaro per cercare fino in fondo di non privare la città del suo Palio per il secondo anno consecutivo.

Il presidente Eugenio Tamburrino ha ringraziato i soci dell’Associazione Palio Città di Feltre per l’apprezzamento espresso ed ha aggiunto: “Credo sia un attestato di stima non solo per me, Giovanni Pelosio, Doriana De Zordi e Giovanni Argenti, ma per tutta una appassionata e affiatata squadra di collaboratori e di volontari che in questi due anni hanno dato tanto al Palio e alla nostra città.

Proprio loro sono la nostra forza principale e a loro va, oltre al nostro ringraziamento, la nostra riconoscenza. In questo senso il mandato ricevuto dai soci di esperire ogni possibilità per giungere a disputare il nostro Palio il 7 e 8 agosto, oltre a caricarci di responsabilità, ci indica la strada per poter valorizzare il loro lavoro ma anche per poter tornare a regalare alla città un momento fondamentale, durante il corso dell’anno, nel modo più responsabile e sicuro possibile”.

“Esprimo grande soddisfazione per la riconferma della squadra guidata da Eugenio Tamburrino, ha affermato il sindaco Paolo Perenzin, un valido insieme di volontari che in questi due anni ha dato dimostrazione di vivacità propositiva e attenzione gestionale all’evento-cardine dell’estate cittadina e sono certo che saprà interpretare al meglio anche le sfide future per dare alla manifestazione un ulteriore impulso di crescita, nel rispetto di una tradizione di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi”.

“Il 2020 è stato un anno difficilissimo anche per il nostro Palio”, ha sottolineato il presidente del consiglio comunale con delega alle associazioni e alle manifestazioni Manuel Sacchet. Non è stato possibile mettere in campo, per i noti motivi legati all’’emergenza sanitaria, un’edizione completa della manifestazione; eppure gli organizzatori non si sono persi d’animo e hanno proposto degli eventi alternativi molto riusciti. Confidiamo tutti, davvero, che nei prossimi mesi si possa tornare ad una nuova – sia pur diversa – normalità, in modo da poter riportare il Palio di Feltre sul palcoscenico che merita; e sono certo che il riconfermato direttivo dell’associazione saprà farlo nel migliore dei modi!”.