Pale di San Martino, trekking tra le Dolomiti ed emozioni in musica con Neri Marcorè

‘Dentro la tasca di un qualunque mattino’ con i Suoni delle Dolomiti 2021: Neri Marcorè protagonista tra le splendide montagne di Primiero San Martino di Castrozza

NordEst – Il gruppo dei camminanti in musica, come per ogni trekking precedente, ha celebrato in Val Canali – nel Trentino orientale – il ritorno a valle condensando in un momento pubblico, la densità dei momenti di intimità della quota, proponendo il repertorio costruito durante i 3 giorni trascorsi fra sentieri e rifugi, come in un mosaico in cui ogni tessera incontra il suo posto.

Il vento è la brezza di valle dei prati smeraldini di Villa Welsperg, sede del Parco Naturale Paneveggio Pale San Martino e il mare quello del ricordo geologico che ci propongono le Dolomiti dello sfondo. La voce filo conduttore, quella di Neri Marcoré, con la sua esperta attitudine di interprete capace di leggerezza e profondità estrema.

La musica, quella creata da artisti straordinari come Mario Brunello, preziosa anima del festival e da qualche anno ufficialmente co-direttore artistico della kermesse; Gabriele Mirabassi, clarinettista suadente e ideatore della passata edizione della Campiglio Special Week e quella di Domenico Mariorenzi, chitarrista delicato e spalla accompagnatrice di Neri Marcoré.

Guarda le immagini dell’evento