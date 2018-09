Pale di San Martino, Spettacolare intervento notturno su Cima Madonna: soccorso un alpinista ferito, illeso il compagno

Connect on Linked in

Uomini del Soccorso alpino con elicotteri dell’Esercito e di Trentino Emergenza mobilitati domenica sera a Primiero. Recuperato un alpinista ferito e il compagno rimasto illeso

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Serata di grande lavoro per il Soccorso alpino di Primero San Martino, sulle Pale.

Poco dopo le 21 di domenica, elicotteri dell’Esercito da Bolzano e di Trentino Emergenza, sono stati mobilitati per il recupero di un alpinista ferito con un compagno, sulla via di rientro da Cima Madonna (camino winkler) sulle Pale di San Martino.

Secondo le prime informazioni l’alpinista, che si trovava in quota con un compagno, per cause da accertare, sarebbe precipitato procurandosi vari traumi.

Durante la discesa in corda doppia dal Camino Winkler avrebbero avuto un problema tecnico. Uno dei due avrebbe sbattuto violentemente riportando diverse fratture.

Dopo la chiamata dell’amico rimasto illeso, immediata è scattata la macchina dei soccorsi con gli uomini del Soccorso alpino trasferiti al Rifugio al Velo in tarda serata dopo le 21, con il supporto degli elicotteri, atterrati alla piazzola di Transacqua.

Gli alpinisti sono stati recuperati in tarda serata, fortunatamente senza gravi ferite. Le operazioni di recupero si sono conluse poco dopo mezzanotte. In zona, hanno operato anche gli uomini dei Vigili del fuoco per il supporto alle operazioni in volo.

Guarda il video dell’arrivo degli elicotteri a Primiero

di Stefano big Taufer