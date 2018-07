Tragedia sulle Pale di San Martino, escursionista emiliana precipita e muore sul Mulaz. Un ferito anche in Val dei Cantoni

Connect on Linked in

Una escursionista italiana precipita e muore sul Mulaz. Altro soccorso in Val dei Cantoni

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Doppio intervento sabato pomeriggio in poche ore sulle Pale di San Martino. Poco prima delle 16 l’incidente più grave, con l’elicottero intervenuto al rifugio Mulaz per una grave caduta di una escursionista, sul sentiero 710 che porta in Val Venegia. L’allarme è scattato verso le 15.30, in seguito alla chiamata del marito.

Inutile purtroppo l’intervento dell’elicottero di Trentino Emergenza e degli uomini del soccorso alpino. Troppo gravi le ferite riportate, la donna è deceduta in seguito alla grave caduta in un canalone.

Si sono concluse alle ore 17.10 le operazioni di recupero della salma di una donna dell’Emilia Romagna del 1964 scivolata lungo il sentiero 710 che dalla Val Venegia porta al rifugio Mulaz, nel gruppo delle Pale di San Martino.

La donna stava scendendo lungo il sentiero quando è scivolata a una quota di circa 2000 metri. Il marito che era con lei ha chiamato i soccorsi. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero, il quale ha portato in quota due tecnici del Soccorso Alpino.

I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista. La salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero e portata alla sala mortuaria di Fiera di Primiero.

Il recupero in Val dei Cantoni

Alle ore 15.25 l’Area operativa Trentino Orientale è stata allertata per un ulteriore intervento per il recupero di un uomo scivolato in un crepaccio in Val dei Cantoni, nel gruppo delle Pale di San Martino. L’uomo, dopo aver percorso la via ferrata Bolver Lugli, stava scendendo lungo il sentiero che porta al rifugio Rosetta.

I compagni di escursione hanno chiamato il Soccorso alpino. Anche in questo caso è intervenuto l’elicottero. L’uomo è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento con politraumi. L’intervento di recupero si è concluso verso le 16.40.