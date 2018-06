Pale di San Martino, Bolver Lugli: chiusura temporanea per lavori via ferrata E706 al Cimon della Pala fino al 30 giugno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Fino al prossimo 30 giugno

San Martino di Castrozza (Trento) – Le “Aquile di San Martino” ricordano l’ordinanza comunale di chiusura temporanea della via ferrata Bolver Lugli per lavori, sulle Pale di San Martino.

Un percorso alpinistico particolarmente apprezzato ad inizio stagione da molti escursionisti.

E’ prevista la chiusura per lavori di manutenzione straordinaria fino al 30 giugno della via ferrata E706 Bolver Lugli al Cimon della Pala ad esclusione degli addetti incaricati alla manutenzione.

La famosa via ferrata

E’ un caratteristico itinerario ai piedi del Cimon della Pala. La via è stata completamente risistemata nel 1999, con cavi e chiodatura nuovi e, anche se tecnicamente non impegnativa, richiede un forte impegno fisico per superare dislivello ed esposizione.

Oltre al classico percorso attrezzato fino al bivacco Fiamme gialle, viene proposta anche la “variante per la vetta”, un facile percorso di arrampicata (solo in parte attrezzato con corde fisse) di grande soddisfazione e che richiede una buona esperienza di arrampicata su roccia (per i meno esperti è d’obbligo l’ausilio di una Guida Alpina).