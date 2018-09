Pale di San Martino, 47enne veneto cade in una canalone alla base del Cimerlo: si salva

Elicottero mobilitato lunedì pomeriggio sulle Pale di San Martino

Primiero (Trento) – Un uomo è scivolato lunedì pomeriggio, lungo un canalone. L’escursionista stava percorrendo da solo la prima parte del sentiero attrezzato Dino Buzzati quando, volendo cambiare percorso, ha cominciato a calarsi in corda doppia lungo un canalone.

Probabilmente l’ancoraggio non ha tenuto e l’uomo è scivolato procurandosi dei politraumi. L’allarme è stato lanciato da lui stesso verso le 15.05.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è riuscito a localizzare l’uomo e a caricarlo a bordo con il verricello per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Particolarmente importante è risultato il coordinamento del responsabile del Soccorso alpino locale, Johnny Zagonel che ha guidato le ricerche, secondo le indicazioni fornite dall’escursionista in difficoltà.

In breve

Altro intervento del Soccorso alpino anche a Telve per un incidente stradale tra due macchine, dove uno dei due veicoli coinvolti è finito fuori strada finendo lungo una rampa. Gli uomini dell’Area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino hanno partecipato alle operazioni di recupero della conducente che è stata spinalizzata e consegnata all’ambulanza.

