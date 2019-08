Pale di San Martino, Soccorso alpino in azione per una scarica di sassi  

San Martino di Castrozza (Trento) – Il ragazzo, del posto, ha perso l’appiglio ed è caduto per circa 8 metri, sbattendo sulla parete e procurandosi ferite agli arti. Il secondo di cordata, incolume, ha allertato i Soccorsi alle 11.20.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha fatto intervenire l’elicottero.

Il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino si è quindi calato con il verricello sul ragazzo ferito, recuperandolo a bordo del velivolo, e subito dopo anche sul compagno di cordata.

Mentre per il secondo non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale, il primo è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Soccorso un uomo caduto in e-bike in Val Genova. Un uomo milanese del 1952 è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere caduto in e-bike sulla strada asfaltata che dal rifugio Bedole scende al rifugio Stella alpina in Val Genova, in località Pedruc. L’uomo era solo e la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso le 12.45 da altre persone che si trovavano sul posto. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero, che è atterrato a pochi metri dal luogo dell’incidente facendo sbarcare l’equipe sanitaria. Nel frattempo anche una squadra di operatori della Stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino si è portata sul posto a supporto dell’equipaggio dell’elisoccorso. Dopo le prime cure mediche, l’uomo è stato imbarellato e imbarcato sull’elicottero per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni.