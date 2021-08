Pale di San Martino: ecco la neve di fine agosto. Meteo Triveneto registra minima sotto lo zero (VIDEO)

Le immagini raccolte oggi dagli appassionati di Meteo Triveneto documentano il calo delle temperature di queste ore in quota su tutte le Dolomiti

San Martino di Castrozza (Trento) – Colonnina di mercurio a -1°C in queste ore ai 2600 metri del rifugio Rosetta sulle pale di San Martino, tra le Dolomiti trentine, secondo quanto riferiscono gli apassionati di Meteo Triveneto.

“La minima della nostra stazione a 2600 metri – conferma Giampaolo Rizzonelli di Meteo Triveneto – è arrivata in queste ore a toccare -1 °C, mentre si registrano – 4,8 °C ai 3152 del Piz Boe’. Nella giornata di venerdì, al Piz Boe’, per tutto il giorno la temperatura è rimasta sotto lo zero”.

Ecco le immagini di sabato 28 agosto sulle Pale

In breve

Elisoccorso a San Martino di Castrozza, in zona malga Ces sabato pomeriggio per un intervento sanitario urgente. Una persona è stata soccorsa in seguito ad un malore, nel tardo pomeriggio. L’elicottero è intervenuto per un altro caso anche nella giornata di venerdì a Primiero.