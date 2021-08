Pale di San Martino, l’Associazione Meteotriveneto inizia il 14° anno di rilevazioni nei siti freddi dell’Altopiano

Ripristinate le installazioni in un week-end particolarmente freddo con la prima neve di agosto. L’inverno scorso sfiorati i -46°C sulle Pale

Dolomiti – Nel week-end scorso (peraltro caratterizzato dalle prime nevicate di agosto sulle Pale di San Martino vedi fig. 4) i soci di dell’Associazione Meteotriveneto Stefano Zamperin, Giampaolo Rizzonelli e Riccardo Benetti, hanno ripristinato le installazioni di monitoraggio della temperatura sulle Pale di San Martino, nell’ambito del progetto che da ormai 13 anni vede coinvolta l’Associazione insieme alla collaborazione del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino e il CNR/ISAC.

Il Progetto ha lo scopo di monitorare le temperature minime e le variazioni di temperatura repentine che vengono rilevate in determinate condizioni meteorologiche nei principali siti freddi italiani, ovvero delle conche, spesso doline di origine carsica, soggette a particolari inversioni termiche, delle vere e proprie “fabbriche del freddo”, nelle quali spesso si rilevano temperature anche di 30°C inferiori a siti posti all’esterno delle stesse a parità di quota.

Per quanto riguarda la stagione 2020/2021, a causa delle restrizioni Covid-19 nell’inverno/primavera non è stato possibile per i volontari dell’Associazione raggiungere l’Altopiano e pertanto, a causa anche delle abbondanti precipitazioni, la maggior parte delle installazioni sono state sommerse da metri e metri di neve (fino a 8 metri a causa degli accumuli eolici) quindi molti dati di temperatura sono andati persi, tuttavia fino a dicembre 2020 qualche dato significativo è stato rilevato come di seguito riassunto:

Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′ Nome dolina Quota Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data Busa Manna 2 2544 m -45,9 22/12 27,2 29/11 27,3 29/11/20 -3,9 21/11/20 -12,3 21/12 Busa Manna 1 fondo 2546 m -40,0 27/12 13,6 22/11 20,6 31/12/20 -4,9 27/12/20 -14,4 27/12 Busa Manna sella 2592 m -13,0 21/11 4,3 23/11 5,5 17/11/20 -4,4 21/11/20 -5,3 17/11 Busa del Miel 2614 m -45,8 27/12 11,4 28/11 22,1 27/12/20 -4,5 07/11/20 -12,3 21/11

Spiccano in particolare i -45,9°C rilevati il 22 dicembre 2020 a Busa di Manna 2 seguiti dai -45,8°C rilevati il 27 dicembre 2020 a Busa del Miel, interessanti anche i repentini aumenti di temperatura, in particolare i +27,3°C di aumento in 60 minuti rilevati a Busa di Manna2 il 29 novembre scorso.