Dramma sulle Pale di San Martino, escursionista cade nel canalone e muore nei pressi del rifugio ‘Velo della Madonna’

La vittima del tragico incidente è il 61enne Angelo Silvano Cotugno, nato a Pfäffikon in Svizzera e residente a Portogruaro

San Martino di Castrozza (Trento) – L’escursionista di origini svizzere, è scivolato per circa 50 di metri lungo un canalone, mentre stava percorrendo in discesa il sentiero che dal rifugio Velo della Madonna sulle Pale di San Martino, rientra a San Martino di Castrozza.

L’uomo si trovava in compagnia di una comitiva di escursionisti, quando, poco sotto il rifugio, a una quota di circa 2.300 probabilmente ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo il pendio che costeggia il sentiero.

Il luogo della tragedia

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica. Purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

La salma è stata recuperata mentre i soccorritori hanno accompagnato la compagna della vittima al rifugio Velo della Madonna e, insieme, sono stati trasportati a valle con l’elicottero.

Altri interventi in breve

Una ciclista belga del 1978 è stata soccorsa sulla strada della Ponale, a circa metà percorso. La donna stava scendendo con la bicicletta verso Riva del Garda quando è caduta procurandosi possibili politraumi. Ѐ stato il compagno che si trovava dietro di lei a dare l’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.30, dopo averla trovata a terra. Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione di Riva del Garda, che hanno accompagnato sul posto in sanitari dell’ambulanza con il mezzo in dotazione alla Stazione. Considerata la dinamica dell’incidente, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l’equipe medica. La donna è stata stabilizzata ed elitrasportata all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Un escursionista del 1982 di Budrio (BO) è stato soccorso per un problema ad un arto superiore mentre si trovava nei pressi di cima Busazza verso passo dei Segni (gruppo della Presanella), a una quota di circa 3.000 m.s.l.m. L’uomo è stato raggiunto dall’elicottero, che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso. In accordo con il medico, l’uomo è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell’elicottero, insieme ai compagni di escursione, per essere trasferito all’ospedale di Tione. Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione di Vermiglio, pronti in piazzola per dare eventuale supporto all’equipaggio.