Palazzi Aperti 2019 in Trentino: da Palazzo delle Miniere a Primiero alla Torre civica a Trento (EVENTI)

Molti gli eventi programmati in tutto il Trentino

Trento – Torna a maggio la manifestazione Palazzi aperti giunta alla sua 16aedizione, appuntamento fisso per cittadini e turisti per scoprire nuovi aspetti dei percorsi e dei luoghi storico-artistici che caratterizzano la nostra città.

Quest’anno l’evento si svolgerà dall’8 al 13 maggio in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e con la partecipazione di 70 comuni, alcuni dei quali aderiscono per la prima volta, come: Primiero, Moena, Pomarolo, Carano, Amblar Don e San Lorenzo Dorsino.

Trento quest’anno presenta un itinerario articolato fino al 13 maggio.

Per quanto riguarda Trento l’appuntamento di quest’anno si concentra in quelli che potremmo chiamare “i tesori nascosti di piazza del Duomo” perché le due possibilità di visita si concentrano nella piazza “cuore della città”.

In primis l’apertura straordinaria della Torre Civica, riportata alla sua originale bellezza dopo l’incendio che l’ha coinvolta nell’agosto 2015. In secundis gli scavi archeologici di Porta Veronensis, aperti al pubblico dopo oltre quattro anni di chiusura, e successiva visita della Basilica Paleocristiana, antico luogo di culto cristiano situato sotto la Cattedrale di San Vigilio. Dall’azzurro del cielo alle profondità della terra potremmo dire.

Gli appuntamenti a Primiero

L’obiettivo delle iniziative a Primiero, sarà la raccolta di fondi per ripristinare tre distinte aree colpite dalla tempesta Vaia nell’ ottobre 2018, una nell’alto Primiero in zona Val Canali, la seconda nel basso Primiero ed una nella Valle del Vanoi.

Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019, l’entrata a Palazzo delle Miniere sarà ad offerta libera.

Programma

APERTURA PALAZZO dalle 10.30 alle 19.00

ore 11.00 presentazione delle mostre TRA ETERNA FUGA E RITORNO collezioni di Fincato e Alchini

IMMAGINI PER NON DIMENTICARE di Erwin Filippi Gilli

Primiero e la Tempesta Vaia del 29/30 ottobre del 2018

DEGUSTAZIONI di prodotti locali

ore 15.00 laboratorio per i bambini (previsto SOLO in caso di bel tempo)

ore 16.00 visita guidata al Palazzo delle Miniere

ore 17.30 concerto a cura degli allievi e degli insegnanti della Scuola Musicale di Primiero