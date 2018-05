“Palazzi aperti 2018” sabato 26 e domenica 27 maggio a Tonadico: musica ed eventi culturali

Connect on Linked in

Nell’ambito della manifestazione “Palazzi aperti 2018”, domenica 27 maggio 2018 ad ore 17.30 presso Palazzo Scopoli a Tonadico è in programma il concerto del Quartetto d’archi Dàidalos

Tonadico (Trento) – Weekend di musica ed eventi culturali a Tonadico nel Primiero. Domenica 27 maggio, si festeggia anche la Fondazione Gioventù Musicale d’Italia in occasione del trentesimo di attività della Sezione di Tonadico tra le iniziative di “Palazzi Aperti 2018”.

La Chiesa di San Vittore

Sabato 26 maggio alle 17.30 a palazzo Scopoli sarà presentato invece il libro “La chiesa di San Vittore a Tonadico. Storia Arte Restauri” a cura di Ester Brunet-Cooperativa Testo e Soprintendenza per i Beni Culturali PAT con un intervento di Emanuele Curzel (Università degli Studi di Trento) e di Luca Brunet.

Musica e Visite al palazzo

Domenica 27 maggio alle 17.30 è in programma il Concerto del Quartetto d’archi Dàidalos nel trentennale della Sezione di Tonadico della Gioventù Musicale Italiana. Palazzo Scopoli sarà aperto: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 con visita guidata alle ore 16.30.

Quartetto Dàidalos

E’ composto da Anna Molinari, violino – Stefano Raccagni, violino – Lorenzo Lombardo, viola – Lucia Molinari, violoncello. Il Quartetto d’archi nasce a Novara nell’ottobre 2014 dal desiderio di quattro amici di fare Musica da Camera. Pur formato da giovani strumentisti (i componenti hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni), il Quartetto Dàidalos ha già al proprio attivo un cospicuo numero di concerti in molte città italiane ed europee, tra cui Milano (Casa Verdi, Teatro Gerolamo, Villa Necchi Campiglio), Messina (Filarmonica Laudamo), Genova (Paganini Genova Festival 2017, Associazione Amici di Paganini, Palazzo Rosso), Cremona (Teatro Ponchielli, Auditorium Arvedi e Mondomusica 2015 per Archi Magazine), Como (Teatro Sociale), Bergamo (Società del Quartetto 2018), Orta (Settembre Musicale San Giulio), Varallo (Associazione Musica con le Ali), Novara (Teatro Faraggiana, Auditorium Olivieri) ed Helsinki (Istituto Italiano di Cultura in quintetto con Simone Gramaglia del Quartetto di Cremona).

Inoltre, durante una recente masterclass organizzata dalla Bayerische Musikakademie Marktoberdorf ha avuto l’occasione di suonare presso la prestigiosa Ludwigs Festspielhaus di Füssen. La stagione 2018/2019 vedrà il quartetto impegnato per il Festival FFF a Firenze (Ottobre 2018), per Musica Insieme a Bologna (Ottobre 2018), Unione Musicale di Torino (Marzo 2019), Armonie in Valcerrina (Dicembre 2018). Nel 2016 l’ensemble ha ricevuto una borsa di studio assegnata dal Rotary Club di Cremona e ha poi vinto una borsa di studio dell’Associazione Piero Farulli all’interno del progetto “La Pépinière del Quartetto d’Archi”.

L’ensemble è stato selezionato per il progetto Le Dimore del Quartetto, grazie al quale tiene regolarmente concerti in dimore storiche italiane (ADSI) e che gli ha assegnato, quale riconoscimento dei sensibili progressi compiuti, una tournée di concerti per la Gioventù Musicale d’Italia. Dal settembre 2015 il Quartetto Dàidalos è allievo del Quartetto di Cremona presso l’Accademia di Alto Perfezionamento Walter Stauffer di Cremona, esibendosi in tre edizioni del concerto “Omaggio a Cremona” presso il Teatro Ponchielli. Nel 2015, 2016 e 2017 il Quartetto ha inoltre partecipato all’edizione estiva di Master4strings, organizzata dal Quartetto di Cremona. Il Quartetto Dàidalos segue regolarmente lezioni e masterclass tenute da Hatto Beyerle (Alban Berg Quartett), Lawrence Dutton (Emerson Quartet), Patrick Jüdt (Hochschule der Kunst Bern ed ECMA), Natalia Prishepenko (Artemis Quartett), Lukas Hagen (Hagen Quartett), Danusha Waskiewicz (Orchestra Mozart e Luzern Festival Orchestra) e Simone Bernardini (Berliner Philarmoniker).

PROGRAMMA DEL CONCERTO

FRANZ JOSEPH HAYDN

Quartetto n. 41 in sol maggiore op.33 n.5

(1732 – 1809) “Russische Quartette n. 5”

Vivace assai

Largo cantabile

Scherzo e Trio

Finale. Allegretto

ANTON WEBERN Langsamersatz WoO 6

(1883 – 1945)

***

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Quartetto n 9 in do maggiore op. 59 n. 3 “Razumowsky”

(1770 – 1827) Introduzione. Andante con moto. Allegro vivace

Andante con moto quasi Allegretto

Minuetto (grazioso). Trio

Allegro molto