Galleria Pala rossa sullo Schenèr: via libera definitivo da Anas e Regione Veneto (PROGETTO)

La Regione Veneto, in sinergia con Anas, ha finalmente sbloccato dopo molti ritardi, il finanziamento della Galleria di Lamon “Pala Rossa”, in provincia di Belluno, lungo la strada regionale 50 “del Grappa e del Passo Rolle”. Nei giorni scorsi l’opera era stata fortemente sollecitata anche dalla Comunità di Primiero e dai comuni bellunesi

NordEst – Con il nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, ANAS si impegna a stanziare risorse per complessivi 8 milioni di euro, che mancavano all’appello per giungere al completo finanziamento dell’opera. A questi si aggiunge il cofinanziamento di 9 milioni che metterà la Provincia di Trento e altri 8 milioni del Fondo per i comuni confinanti. In totale quindi l’opera costerà 25 milioni. Secondo il progetto definitivo redatto da Veneto Strade, l’opera sarà lunga 942 metri, di cui 87 in galleria artificiale. Sarà a due corsie, da 3,5 metri ciascuna.

Il progetto del nuovo tunnel

Opera attesa da tempo

La strada regionale 50 “del Grappa e del Passo Rolle” è interessata da un dissesto franoso frequente che può causare fenomeni di caduta di massi: è per questo motivo che è nata l’esigenza di mettere in sicurezza quel tratto di viabilità mediante la realizzazione di una galleria.

“E’ un risultato importante – ha commentato la Vicepresidente e Assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti – che abbiamo raggiunto in nome della sicurezza grazie ad un lavoro di squadra e che vede più soggetti cofinanziatori per dar vita ad un tunnel che scioglierà quel nodo critico che è rappresentato dallo Schenèr, da molti ritenuto critico per la viabilità di accesso sia ai due comuni bellunesi (Sovramonte e Lamon), sia alla valle del Primiero e del Vanoi”.

“Un grande grazie va al Ministero e ad ANAS – ha aggiunto l’Assessore – che sono riusciti a superare le criticità burocratiche legate alla riclassificazione da strada regionale a rete di competenza nazionale, il cui iter si concluderà dopo il periodo invernale. A questo punto, si potrà procedere con la progettazione esecutiva e l’apertura del bando con il successivo avvio dei lavori”.

“Siamo sempre pronti a migliorare e potenziare la mobilità del Paese – ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas Massimo Simonini. Grazie alla sinergia e alla collaborazione con le istituzioni venete, abbiamo raggiunto l’obiettivo di velocizzare questo progetto importante per la viabilità regionale. Il dialogo costante con la Regione ci consente di garantire sicurezza e sviluppo delle infrastrutture viarie e facilitare i collegamenti tra piccole e grandi comunità presenti su un territorio regionale”.

Pradel: “Grazie a quanti si sono spesi”

“Sono molto soddisfatto – commenta il Commissario della Comunità di Primiero, Roberto Pradel -, questo era il più importante obiettivo del nostro mandato in Comunità, ora raggiunto. Sono felice per questo importante traguardo.

Ringrazio tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per raggiungere questo obiettivo di comune interesse per noi e per il vicino Feltrino. Una azione concreta che darà fiducia e aiuterà certamente anche Primiero a guardare avanti alle prossime sfide”.

Bond: “Corriamo per recuperare tempo”

«È una notizia importante quella arrivata da Anas: sono stati sbloccati gli 8 milioni di euro di finanziamento per la galleria di Pala Rossa. Adesso cerchiamo di velocizzare le operazioni e avviare al più presto i lavori». È quanto afferma il deputato di Forza Italia Dario Bond. «Pala Rossa è un’opera attesa da anni.

Un’infrastruttura di collegamento tra il Feltrino e il Primiero fondamentale per il traffico tra provincia di Belluno e Trentino, importantissima per moltissimi cittadini e anche per le imprese. Il progetto è strategico e ha visto la partecipazione della Provincia di Belluno attraverso il Fondo Comuni confinanti, della Provincia autonoma di Trento e di Anas. Io sono stato uno dei promotori di questo intervento infrastrutturale, che ha avuto non poche difficoltà.

La Regione del Veneto e Veneto Strade, infatti, non volevano assolutamente finanziare questa opera, in quanto dicevano che la strada non era di loro competenza, visto che insiste sulla Statale 50. Di conseguenza, l’opera si stava perdendo, in quanto c’era solo una parte della copertura finanziaria, ma non sufficiente. Ora arriva la buona notizia, con lo stanziamento di 8 milioni di euro da parte di Anas.

Il finanziamento dovrà essere messo a regime, ma intanto permette di fare la programmazione dell’intera opera e concludere l’iter il prima possibile. Ringrazio l’Anas e il suo presidente Andrea Gemme, sempre sensibile alla provincia di Belluno, come ha dimostrato in questo caso; sono bastate poche parole, al telefono, per capire subito l’importanza di questa galleria. E lancio l’appello: adesso corriamo per recuperare il tempo perduto».