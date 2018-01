Pagano trattori con assegni falsi, denunciati per truffa

Print This Post

Indagine dei carabinieri di Canazei

Canazei (Trento) – Hanno pagato due trattori agricoli con assegni circolari falsi, truffando un uomo di 51 anni di Pozza di Fassa, in Trentino, e un senese di 43 anni.

Si tratta di due uomini scoperti e denunciati dai carabinieri di Canazei, in Trentino, uno di 38 anni, di Marina di Gioiosa Jonica, l’altro di 29 anni, di Siderno (Reggio Calabria).

I due si erano spacciati per dipendenti di un’impresa edile, risultata estranea ai fatti, e avevano compiuto gli acquisti online, uno per 15.000 euro e l’altro per 10.000 euro.

In breve

Un bancomat di Trento, in via Fermi, è stato fatto esplodere nella notte – Provocati ingenti danni alla struttura, ma senza riuscire a far scattare l’apertura della cassa. Sull’episodio, avvenuto intorno all’1.30, indagano i carabinieri di Trento.