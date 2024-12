Padre e figlia morti in moto: freni difettosi, due rinvii a giudizio

Assolto titolare concessionaria dove venne acquistata la moto

Trento – Il giudice dell’udienza preliminare di Trento, Gianmarco Giua, ha disposto il rinvio a giudizio per omicidio colposo plurimo per i due meccanici della concessionaria dove era stata acquistata la moto su cui sono morti Sandro ed Elisa Prada, padre e figlia rispettivamente di 51 e 13 anni. Il mezzo, dopo le indagini dei carabinieri sul tragico incidente avvenuto il 20 agosto del 2021 sulla strada provinciale 83, tra Baselga di Pinè e Pergine, si era rivelato assemblato male.

I due meccanici sono assistiti uno dagli avvocati Stefano Daldoss e Matteo Pellegatti, l’altro dall’avvocato Gianluca Pinamonti. Il gup ha inoltre disposto l’assoluzione del titolare della concessionaria perché il fatto non sussiste. L’uomo, rappresentato dall’avvocato Chiara Graffer, aveva chiesto il rito abbreviato, mentre la Procura, rappresentata dal pm Davide Ognibene, aveva chiesto la condanna a sei mesi.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Trento, era partita dopo il ritrovamento dei corpi di padre e figlia a causa di un’uscita di strada. Inizialmente ritenuto un incidente causato dalla velocità eccessiva o da un malore del 51enne, i carabinieri avevano iniziato gli approfondimenti sulla moto, una Motron X Nord 125, in ragione della mancanza dei segni di frenata sulla carreggiata stradale. Una successiva perizia sulla moto aveva permesso di accertare come uno dei bulloni inseriti nella pinza anteriore dei freni fosse fuoriuscito dall’alloggiamento, determinando un malfunzionamento.

L’incidente aveva sconvolto la comunità della Valsugana, in quanto a trovare i due corpi, finiti in un burrone a margine della strada, furono la madre e la sorella della 13enne, preoccupate per il mancato rientro dei familiari. Dopo aver dato l’allarme, infatti, utilizzarono un’applicazione per il tracciamento gps installato sullo smartphone della giovane che le condusse fino al luogo della tragedia.

In breve

l gip di Trento, Enrico Borrelli, ha respinto le richieste di revoca dei domiciliari per il commercialista Heinz Peter Hager e per la funzionaria del Comune di Bolzano, Daniela Eisenstecken. Nel provvedimento, il giudice ha rigettato la revoca della misura cautelare, concedendo tuttavia ad entrambi la possibilità di vedere e sentire altre persone. Solo per quanto riguarda Hager, il giudice ha poi disposto la revoca della sospensione dell’attività lavorativa, escludendo tuttavia la possibilità di intrattenere contatti con pubblica amministrazione.

Passo del Tonale. Tre hotel chiusi per mafia. Erano in affitto ad una società, coinvolta in un indagine sulla ‘ndrangheta. L’ordinanza del sindaco Michele Bertolini dopo l’informativa del prefetto di Catania. La notizia, pubblicata dal quotidiano l’Adige, è un fulmine a ciel sereno per il sistema turistico della Val di Sole. Da tempo però è alta l’attenzione sulle infiltrazioni criminali nell’economia trentina, in particolare il settore turistico. I proprietari delle strutture, solandri e bresciani, non sono coinvolti nelle indagini e sono già pronti a riaprire o a trovare nuovi gestori per garantire la stagione turistica e il personale.

Il gip del Tribunale di Trento ha accolto l’istanza di patteggiamento presentata dagli indagati per i reati di maltrattamento e uccisione di animali. Emessa sentenza di patteggiamento disponendo anche la confisca dell’intero gregge e l’applicazione della pena accessoria, per entrambi gli indagati, della sospensione per 4 mesi dell’attività di trasporto, commercio e allevamento. La denuncia risale al settembre 2023. A sollevare il caso fu la Lav, puntando i riflettori sul gregge di proprietà di due noti allevatori transumanti della Valle dei Laghi, in Trentino.