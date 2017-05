Padova, malore per Giordani in campagna elettorale. PD: «Il nostro candidato resta lui»

Connect on Linked in

Durante incontro in una sede Pd, in osservazione ospedale

NordEst – Sergio Giordani, 63 anni, il candidato sindaco del centrosinistra a Padova è stato colto colto da un grave malore giovedì sera durante un incontro nella sede del Pd di Voltabarozzo. Portato in ospedale in ambulanza, rimarra’ in osservazione per le prossime ore.

E’ stato colto dal mancamento subito dopo aver concluso il proprio intervento, mentre ascoltava le domande dalla sala. Per ora non vi sono indicazioni certe sulla causa del malore, che potrebbe non essere di natura cardiaca.

Il candidato, impegnato in una intensa campagna elettorale, aveva presenziato ad una decina di incontri nel corso della giornata.

In sala c’era anche un medico, che ha subito capito la necessita’ di soccorrerlo con urgenza, chiedendo l’intervento del 118.

In breve