Padova, Incidente scuolabus: arrestato l’autista ubriaco alla guida, scappato dopo l’incidente

NordEst – L’ autista del mezzo, un romeno di 51 anni, che lavorava da un mese per la cooperativa è stato arrestato dopo essere fuggito, lasciando i ragazzini al proprio destino: all’esame dell’ alcoltest i valori del sangue dell’uomo erano oltre il limite.

Nell’acquisire la documentazione gli investigatori vogliono esaminare il contratto tra la ditta e i comuni di Baone, Cinto Euganeo e Arquà Petrarca allo scopo di verificare nei dettagli quali fossero le modalità previste per il trasporto dei ragazzi che si trovavano a bordo dello scuolabus condotto dall’indagato che aveva appunto assunto delle bevande alcoliche prima di mettersi alla guida del mezzo.

Per questo, i carabinieri di Abano Terme hanno acquisito il contratto di appalto tra l’unione di tre comuni padovani e la cooperativa coinvolta nel rovesciamento ad Arquà Petrarca, di un proprio scuolabus che trasportava una ventina di ragazzini, 8 dei quali sono rimasti feriti in maniera lieve.

#17maggio 13:45 #ArquaPetrarca(PD), scuolabus con oltre 15 studenti/scolari si rovescia lungo la SP 21: in 7 con ferite non gravi portati in pronto soccorso. Soccorsi #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto @_carabinieri_ @poliziadistato pic.twitter.com/2FBvDLtphB

— VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) May 17, 2019