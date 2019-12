Padova, E’ morto il bambino scosso dalla madre

Era in coma da una settimana. Gli organi verranno donati ad altri due piccoli pazienti.

NordEst – E’ stata formalizzata la morte del piccolo di 5 mesi che una settimana fa era giunto in ospedale in coma dopo che la madre lo aveva violentemente scosso.

La commissione medica, composta da un medico legale, un neurologo e un anestesista, ha decretato la morte cerebrale in seguito a un secondo approfondito esame, e questa mattina sono state staccate le macchine che tenevano in vita il bambino. La Procura ha autorizzato l’espianto degli organi.

È stata la donna, una 29enne di Mestrino (Padova), ma di origini vicentine, a spiegare di aver scosso violentemente il piccolo all’alba di sabato 21 dicembre: il bambino non dormiva da oltre due ore e la giovane madre – in completa incoscienza, secondo la versione del suo avvocato – l’avrebbe scosso violentemente per poi appoggiarlo sul lettino. È stata la stessa donna poi a chiamare il 118 e a confessare di aver fatto del male al piccolo: «Non dormiva, l’ho cullato troppo forte».