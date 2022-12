Padova, anziana trovata uccisa in casa: grave il marito

Scoperti da una delle 2 figlie, successivamente è stata rintracciata l’altra figlia della coppia di anziani che viveva con loro

NordEst – Giallo nel padovano. Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Al momento l’ipotesi prevalente è quella di omicidio. Al vaglio la posizione della figlia maggiore della coppia.

Un’anziana donna è stata trovata morta nella sua casa a San Martino d Lupari (Padova), mentre il marito è stato rinvenuto ferito, in gravi condizioni, per un trauma alla testa. A scoprire il fatto una delle due figlie della coppia, che era passata per un saluto ai genitori.

E’ stata invece successivamente rintracciata l’altra figlia della coppia di anziani che viveva con loro, è stata individuata in provincia di Vicenza, in una località che aveva raggiunto in auto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti; si trova ora nella caserma dei Carabinieri. La dinamica dell’omicidio non è ancora chiara. Si sta cercando di capire con quale arma sia stata uccisa l’anziana, 84enne, e se con la stessa arma sia stato ferito anche il marito, 89enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Padova.