Ospedale di Lamon: via libera alla progettazione, entro il 2023 sarà completamente ristrutturato e riorganizzato

Lamon (Belluno) – La procedura aperta per l’affidamento del servizio tecnico è stata vinta da una rete di imprese con a capo la Società Mythos di Aosta che si è aggiudicata la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza per oltre 397 mila euro. Entro l’estate la rete di imprese dovrà depositare il progetto definitivo.

La Società Mythos è capogruppo di una rete temporanea di imprese di cui fanno parte anche lo Studio Andreatta & Partners s.r.l. di Asolo, lo Studio Bortot & C. s.r.l. di Santa Giustina, l’arch. Antonio Pollazon di Belluno, l’ing. Albano Reolon di Belluno, il geologo Luca Salti di Belluno, l’arch. Mauro Stiz di Santa Giustina, il Tecnicaer Engineering s.r.l. di Aosta e l’ing. Antonio Tenani di Belluno.

L’UOC servizio Tecnico dell’Ulss Dolomiti, guidato dall’ing. Stefano Lazzari, deve ora verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale e generale da parte dell’affidatario e richiedere la documentazione per la stipula del Disciplinare d’Incarico, che sarà presumibilmente firmato verso fine maggio 2019.

Dal Disciplinare, la rete di imprese ha 120 giorni di tempo per presentare il progetto definitivo. Poi sarà necessario indire una conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo.

Una volta approvato il progetto, l’Ulss darà l’autorizzazione alla redazione del progetto esecutivo che la rete d’imprese dovrà presentare entro 40 giorni. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, sarà indetta la procedura aperta per aggiudicazione lavori e, di seguito, l’esecuzione lavori. La fine prevista dell’opera che darà un nuovo volta e nuova funzionalità e sicurezza all’ospedale di Lamon, come da cronoprogramma inviato alla Provincia, è per dicembre 2023.