Ospedale Feltre, Rianimazione allagata per rottura di una tubazione: pazienti trasferiti in elicottero anche a Trento

Lo comunica la direzione della struttura sanitaria. Nella notte e in prima mattinata sono stati trasferiti, con elitrasporto o ambulanza, i 3 pazienti ospitati in Rianimazione anche al Santa Chiara di Trento

Feltre (Belluno) – Nella notte tra lunedì e martedì, si è verificata una rottura di una tubazione dell’acqua all’interno delle sale operatorie della Ginecologia dell’ospedale di Feltre.

La rottura ha comportato l’allagamento delle sale operatorie della Ginecologia e interessato alcuni locali della Unità Operativa di Rianimazione.

I pazienti trasferiti

“Sono prontamente intervenuti – spiega l’Ulss1 Dolomiti – i Vigili del Fuoco e la squadra di emergenza dell’Ulss1 che hanno messo in sicurezza gli spazi, rendendo temporaneamente inutilizzabili i locali interessati all’allagamento. Nella notte e in prima mattinata sono stati trasferiti, con elitrasporto o ambulanza, i tre pazienti ospitati in Rianimazione.

Il servizio è garantito

“Il servizio di Rianimazione – informa l’Ospedale – prosegue avvalendosi di altri locali idoneamente predisposti all’interno dell’ospedale di Feltre per consentire le verifiche e la totale operatività dell’area intensiva che si prevede di riattivare entro giovedì. L’intera attività chirurgica e sanitaria dell’ospedale di Feltre prosegue regolarmente come programmato”.