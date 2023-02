Ospedale Feltre, nel 2022 oltre 1 milione di prestazioni, 9900 ricoveri e 33.460 accessi al pronto soccorso

Il 2022 è stato un anno di importanti investimenti per l’ospedale di Feltre, che si conferma un centro di eccellenza, scelto da molti pazienti anche da fuori Ulss. Struttura sanitaria di riferimento per la Comunità di Primiero ma anche per molti pazienti da Bassa Valsugana, Tesino e altre zone vicine al Bellunese

NordEst – L’anno appena trascorso, nonostante la carenza di medici che interessa tutto il servizio sanitario a livello nazionale, ha visto la crescita di tutti gli indicatori dell’ospedale di Feltre rispetto al 2021. I ricoveri sono stati oltre 9.900, rispetto agli 8.600 del 2021, di cui 2.100 per persone provenienti da fuori provincia (1.210 da altre parti del Veneto, 890 extraregione).

Pronto soccorso

Gli accessi al Pronto Soccorso di Feltre sono stati 33.460, rispetto ai 27.445 del 2021, con un incremento del 22%.

Attività chirurgica

Gli interventi chirurgici sono stati 7.985 nel 2022, rispetto ai 7.062 del 2021, con un incremento del 13%. Le specialità che più hanno aumentato le attività sono state Ortopedia con 1.248 interventi eseguiti nell’anno (+56% rispetto al 2021) e ORL con 561 interventi (+ 51% rispetto al 2021). Importante il volume di interventi di Urologia con 1.767 interventi nell’anno e di Ginecologia con 1.514 interventi. In Chirurgia generale sono stati eseguiti 1.658 interventi.

Le prestazioni erogate

Considerando anche il laboratorio analisi, sono state oltre 1 milione. Le prestazioni ambulatoriali (escluso laboratorio) sono state 299 mila, rispetto alle 271 mila del 2021, e hanno superato il volume di attività del 2019 (anno pre covid) 287.633, pur con un numero di medici inferiore e con la necessità di recuperare le prestazioni sospese per il covid.

Importante il volume di attività della Radiologia con quasi 50 mila prestazioni erogate. Anche la Pediatria ha superato il volume di attività del 2021 sia come ricoveri che prestazioni. Un ospedale dove sono riprese anche le attività di umanizzazione e di sensibilizzazione attraverso gli open day e dove viene prestata attenzione all’accoglienza del paziente e sulla sicurezza delle cure.

I nuovi Primari

Nel corso del 2022 sono stati nominati ben 7 primari a Feltre: Angelo Brega, direttore della Psichiatria, che ha dato impulso a una nuova visione della salute mentale anche attraverso l’attraverso la montagna terapia, facendo scuola in altre realtà; Stefano Di Fabio, direttore della Ortopedia, che in pochi mesi ha dato un forte impulso agli interventi ortopedici, facendo attrazione in particolare per gli interventi alla spalla; Cinzia Omiciuolo, direttore della Geriatria, apprezzata per le capacità organizzative che le hanno consentito di dirigente anche il reparto covid multidisciplinare; Lucia Dalla Torre, direttore del Distretto che sta affrontando con determinazione il difficile compito della riorganizzazione della medicina di famiglia; Maurizio Nicodemo, direttore dell’oncologia che fin da subito si è messo a disposizione dei pazienti e della sua equipe per dare risposte tempestive ai pazienti oncologici e Carlo Malavisi, direttore della Anestesia che ha il compito di coordinare le attività del nuovo gruppo operatorio; infine, nel delicato ruolo della direzione medica di ospedale, è stata nominata Sabrina Marconato, solido riferimento per tutte le unità operative.

Oltre a questi, nei servizi trasversali, sono state nominate Federica Schievenin, giovane feltrina, alla Farmacia territoriale e Amalia Manzan al SerD con cui è stata inaugurata la nuova sede del servizio a giugno nella ex casa di cura Bellati. A giorni saranno pubblicati gli avvisi per la ricerca dei nuovi primari di Medicina e di Cardiologia il cui iter è già a buon punto: dopo i tempi tecnici di pubblicazione del bando si procederà speditamente all’espletamento delle procedure.

Nel 2022, all’ospedale di Feltre hanno concluso il loro servizio 83 dipendenti con ruolo sanitario di cui 19 medici, 2 veterinari e 2 psicologi, 27 infermieri, 9 tecnici e 11 tra OSS e 13 altro personale del comparto sanitario. Ne sono però stati assunti 99: 14 medici, 4 veterinari, 1 psicologo, 29 infermieri, 12 tecnici (ostetriche, fisioterapisti, etc), 27 OSS e 12 altro personale del comparto.

Importanti investimenti in attrezzature

Oltre al robot chirurgico (del valore di circa 4 milioni di euro con cofinanziamento degli FCC) in fase di acquisto e l’avvio della progettazione della nuova piastra endoscopica (valore complessivo di € 5,2 milioni di euro di cui 2 per lavori ed 3,2 per apparecchiature ed arredi), il 2022 è stato l’anno dell’acquisizione dei sistemi di intelligenza artificiale per la Gastroenterologia, operativo a Feltre prima che nei maggiori centri regionali, e del sistema RAPID per la diagnosi di ictus. È stata acquistata anche una colonna videobroncoscopica (219 mila euro) , il laser urologico (177 mila euro), il sistema completo di uro dinamica, 5 ecografi (258 mila euro), un nuovo sistema di lettori holter (80 mila euro), 7 sollevapazienti, 1 tronbolesatografo, morcellatore e sistemi per il posizionamento di cateteri. Nel 2023 è stato inoltre affidato il nuovo sistema diagnostico per il laboratorio analisi.

L’ampliamento della struttura

E’ in corso l’appalto per la progettazione del corposo intervento di 32 milioni di euro per il miglioramento sismico e la riqualificazione energetica dell’ospedale di Feltre. E’ in corso l’appalto per la realizzazione dell’ospedale di comunità per 1,5 milioni di euro. Importanti gli interventi alla ex casa di cura Bellati sia per il rifacimento del tetto (850 mila euro), l’adeguamento alla normativa antincendio (1,4 milioni) che per la realizzazione della casa della comunità (4 milioni di euro). Inoltre, è stata ammodernata la foresteria per accogliere medici e offrire supporto agli specializzandi che completano il percorso formativo in Ulss Dolomiti, grazie al protocollo sottoscritto con l’Università di Padova.

I pazienti da fuori Ulss1

Tra le unità operative che maggiormente richiamo pazienti da fuori ulss vi sono la Ostetricia e ginecologia sia per i parti (molto apprezzata la musicoterapia e cromoterapia inaugurata nel 2022) che per gli interventi ginecologici anche di ambito oncologico; la Gastroenterologia, con oltre 6.500 prestazioni erogate a persone provenienti da altre zone (in particolare per l’ambulatorio IBD), la Cardiologia e la Dialisi che seguono molti pazienti anche dal Primiero grazie anche alla telemedicina.

Da segnalare inoltre l’attività di: Urologia che ha fatto rete aziendale supportando anche Belluno, la Riabilitazione, con spirito di servizio, continua ad erogare le prestazione temporaneamente a Feltre in attesa di rientrare a Lamon. Infine molto apprezzate anche le prestazioni fornite dai reparti di Allergologia, Pneumologia e Oncologia.

Alcune unità operative, in particolare la Gastroenterologia, Oncologia, Chirurgia e Cardiologia, hanno al loro attivo anche studi scientifici per la ricerca clinica in rete con importanti realtà internazionali. Dai dati oggettivi, emerge il quadro di un ospedale in salute che, pur nella difficoltà generale della sanità dovuta alla carenza di personale, fa squadra e si adopera con impegno, sinergia tra reparti e senso di appartenenza per rispondere ai bisogni di salute della comunità feltrina, del vicino Primiero e non solo.