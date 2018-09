Ospedale di Feltre, insediato il nuovo collegio di direzione dell’Ulss Dolomiti

Feltre (Belluno) – Il Collegio è composto dalla direzione strategica, dal direttore della funzione ospedaliera e dal direttore della funzione territoriale, dai direttori di dipartimento strutturale e funzionale appena nominati, da un rappresentante della medicina convenzionata, dal direttore del dipartimento di prevenzione, del dipartimento dipendenze e dal direttore del dipartimento di salute mentale. Sarà successivamente integrato da altre figure, una volta nominate.

Svolge le attività previste dalla L.R. del 29.6.2012 n. 23 e, in particolare, nell’ambito del governo clinico, fornisce supporto alla Direzione Generale, promuovendo e coordinando le azioni finalizzate a migliorare l’efficienza, l’efficacia, l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, ed a garanzia di equità nell’opportunità di accesso. Per l’esercizio di questa funzione il Collegio di Direzione ha la responsabilità della messa a punto di un sistema consolidato di audit clinico, può definire un programma aziendale di gestione del rischio, può programmare un’attività di formazione continua, nonché svolgere attività di ricerca, di innovazione e di miglioramento continuo. Provvede alle nomine di sua competenza dei componenti le commissioni di concorso o di selezione del personale, ai sensi della vigente normativa in materia.

Attraverso il Collegio di direzione l’Azienda intende dare un nuovo impulso al miglioramento organizzativo, attraverso obiettivi definiti che sono stati dati a ciascun dipartimento. Il dipartimento, infatti, costituisce una tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili,tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell’ottica di condivisione delle risorse.

L’architettura organizzativa dipartimentale ha l’obiettivo di favorire una chiara definizione dei percorsi delle persone assistite da realizzare anche attraverso l’individuazione e l’applicazione di modelli organizzativi- assistenziali innovativi ed integrati tra le diverse strutture aziendali per dare concreta attuazione ai principi di continuità dell’assistenza secondo criteri di integrazione organizzativa e multidisciplinare, ponendo la persona al centro di processi di cura valorizzando anche diversi professionisti coinvolti.

Marianna Lorenzoni è il nuovo direttore medico dell’ospedale di Feltre – La dottoressa Marianna Lorenzioni è il nuovo direttore medico dell’ospedale di Feltre. Nata nel 1976 a Verona, si è laureata in Medicina e chirurgia all’Università di Verona nel 2001 e nel 2007 ha conseguito la specializzazione in Igiene e medicina preventiva sempre a Verona. La dottoressa Lorenzoni ha maturato un’importante esperienza all’azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova dal 2008 al 2014, con una parentesi all’ospedale di Bassano, come dirigente medico di direzione, ricoprendo anche un incarico di responsabilità di struttura semplice sul governo dei processi clinici dal 2013. Si è occupata in particolare di gestione delle attività sanitarie e organizzazione dei servizi anche in relazioni a ristrutturazioni in corso nei vari presidi. Si è occupata in particolare dell’organizzazione dei blocchi operatori e della riorganizzazione dei dipartimenti chirurgico-ortopedico, emergenza-urgenza e neuroscienze. Dal 2014 al 2016 ha lavorato all’ospedale di Bassano e, successivamente e fino ad oggi all’Ulss 2 Marca Trevigiana. È stata docente di igiene generale e applicata al corso di laurea di fisioterapia dell’università di Brescia per due anni accademici. Ha curato diverse pubblicazioni di articoli scientifici sul risk management, sulla legionella, sulla continuità tra cure primarie e cure specialistiche e sull’organizzazione ospedaliera.