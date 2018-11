Ospedale di Feltre, Emergenza maltempo e mancate disdette: le indicazioni dell’Ulss1

Connect on Linked in

L’Ulss Dolomiti informa i cittadini che non si sono potuti presentare alle visite/esami prenotati per le avverse condizioni meteorologiche e per le criticità nelle comunicazioni, avvenute nei giorni successivi all’ondata di maltempo della scorsa settimana

Feltre (Belluno) – , Non saranno inviate le richieste di pagamento per mancata disdetta nei seguenti casi:

Prestazioni del 29 – 30 -31 ottobre 2018 prenotate in tutti gli ospedali/distretti dell’Azienda , considerate le ordinanze del Prefetto e le cause di esclusione (dimostrabili eventi atmosferici di particolare gravità) dell’apposita istruzione operativa;

I cittadini che non si sono presentati nei giorni scorsi saranno, prossimamente, contattati dal Centro Unico Prenotazioni per un nuovo appuntamento. Gli URP sono disponibili per ulteriori informazioni allo 0437/516797 per il Distretto di Belluno e 0439/883570 per il distretto di Feltre.