Ospedale di Feltre: annullato il taglio del nastro con Zaia, è operativa dal 6 dicembre la nuova Unità di Radiologia

Feltre (Belluno) – Oltre alla TAC già funzionante, all’ortopantomografo e agli ecotomografi già attivi, sono stati installati oltre agli ecografi, un sistema polifunzionale Multiton, 2 sistemi radiologici e un mammografo, tutti di ultima generazione e top di gamma.

“Esprimo grande soddisfazione per l’avvio di questa unità operativa che coniuga un alta tecnologia con attenzione per l’assistito e che pone il Santa Maria del Prato tra gli ospedali di pari dimensioni meglio attrezzati in ambito diagnostico. Poter avviare il primo dei reparti della piastra, dopo centrale dei gas medicali, polo tecnologico e nuovi accessi, è motivo di orgoglio e di riconoscimento per un certosino lavoro – conferma il direttore generale Adriano Rasi Caldogno – ringrazio gli uffici amministrativi, in particolare il Tecnico, ingegneria clinica e l’economato, e il personale della radiologia, in primis il primario Riccardo Berletti e la coordinatrice Laura Brandstetter, per l’ottimo lavoro svolto e la cura dei dettagli. Ringrazio anche Engie e tutti i fornitori per la collaborazione e la disponibilità prestate”.