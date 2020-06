Ospedale di Feltre, Doppio intervento torna a far camminare una ragazza di 13 anni

Posted on

Via libera alla ridistribuzione stabilita dall’assessorato agli Enti locali Trento – Sfiora i 94 milioni di euro il valore del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni per il 2019, secondo quanto ha stabilito la Giunta provinciale con tre distinte delibere approvate questa mattina su proposta dell’assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale, […]