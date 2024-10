Ospedale di Borgo: sanitari minacciati con coltello, Nursing Up sollecita più vigilanza

Nursing Up: “Crediamo sia giunto il momento di implementare la presenza di personale assistenziale e di garantire un efficace coordinamento con le Forze di Polizia, attivando un servizio di Vigilantes”

Borgo valsugana (Trento) – Attimi di paura sabato 26 ottobre presso il Servizio psichiatrico di Borgo. Tre operatori sanitari sono stati aggrediti e minacciati con un coltello da un paziente ricoverato. Gli infermieri nonostante la grande paura e tensione del momento sono riusciti ad immobilizzarlo in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’episodio risale a sabato 26 ottobre ed è stato portato alla luce dal sindacato Nursing Up che scrive: “Il fenomeno delle violenze è in continua ascesa… Negli ultimi mesi numerose sono state le nostre segnalazioni alla dirigenza dell’Azienda sanitaria …ma purtroppo nulla è cambiato, anzi, la situazione è in costante peggioramento. Infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica ed Oss sono le figure più esposte alle aggressioni nei servizi psichiatrici. Il personale operante in questi servizi si trova sempre più spesso esposto al rischio di subire atti violenti da parte di pazienti e familiari e opera costantemente in carenza di organico… crediamo sia giunto il momento di implementare la presenza di personale assistenziale e di garantire un efficace coordinamento con le Forze di Polizia, attivando un servizio di Vigilantes che stazionano esclusivamente in alcuni reparti (PS ed SPDC)”.