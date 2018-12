Ospedale di Cavalese, Nives e Riccardo sono i primi due nati dopo la riapertura: visita del governatore Fugatti: “Il Trentino ci crede”

Connect on Linked in

Il reparto era chiuso dal marzo 2017. All’alba del 5 dicembre 2018 il primo parto, nel pomeriggio è nato un altro bambino

Cavalese (Trento) – Alle 5.20 di mercoledì 5 dicembre 2018 è venuta alla luce Nives, una bambina di 3,670 chilogrammi, la cui famiglia risiede a Predazzo.

Poche ore più tardi, precisamente alle 13,51, il secondo parto: questa volta un maschietto che prenderà il nome di Riccardo.

C’è grande soddisfazione in Valle di Fiemme dopo la riapertura del punto nascite. Madri e bambini stanno bene. Sono i primi due parti dopo la riapertura del punto nascite all’ospedale di Fiemme. In attesa che la sala dedicata al parto d’emergenza sia pronta per la primavera prossima, ora a Cavalese si augurano che a queste prime due presto seguano altre nascite per aumentare la frequenza dei parti.

“Il Trentino ci crede. Nella natalità come pure nel radicamento sul territorio. Perché vivere in montagna è difficile ma la nostra comunità ce l’ha nel sangue e vuole continuare a farlo, a patto che i servizi pubblici ci siano ed offrano risposte all’altezza”. Con queste parole il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commenta i due parti avvenuti a Cavalese a pochi giorni dall’attesa riapertura del punto nascite che era stato chiuso nel 2017 e poi riaperto nei giorni scorsi dopo una lunga trattativa con il Governo nazionale.

Il presidente della provincia Fugatti, accompagnato dall’assessore Stefania Segnana, ha voluto congratularsi personalmente con i neo genitori.

“La nascita di un figlio è sempre un evento bellissimo ed emotivamente coinvolgente – commentano Fugatti e Segnana – ma in questo caso assume anche un valore fortemente simbolico perché questo punto nascite è stato fortemente voluto dalla comunità di queste valli. Le donne che hanno deciso di partorire qui non si sono limitate a dare alla luce nuove vite, ma ci consegnano un messaggio di attaccamento e quindi di amore per il territorio in cui vivono. Siamo qui per dire loro un grande grazie, assieme al ringraziamento rivolto a tutti quelli che credono ancora in questi valori”. https://twitter.com/TgrRaiTrentino/status/1070353516731002893

In breve

Venerdì a Fierozzo la riunione settimanale della Giunta provinciale

I numeri della violenza di genere in Trentino

“Artigiano in Fiera”: le eccellenze dell’artigianato trentino a Milano fino al 9 dicembre

Trentingrana Concast sceglie la cogenerazione

Confermata per la terza volta la Carta Europea del Turismo Sostenibile all’Adamello Brenta

Qualità dell’aria, positivi di dati di Novembre