Ospedale Agordo, accertamenti su caso coronavirus: sospesa accettazione nuovi pazienti

Lo comunica l’Ulss1 Dolomiti, informando che il Pronto Soccorso è aperto e operativo per le urgenze

Agordo (Belluno) – “Le attività dell’ospedale di Agordo – comunica Ulss1 Dolomiti – , per quanto riguarda i ricoveri e alcune attività ambulatoriali (in particolare quelle afferenti alla Medicina) è da giovedì riorganizzata, con temporanea sospensione dell’accettazione di nuovi pazienti. La motivazione è dovuta agli accertamenti in corso sui contatti di un caso positivo COVID-19 e alla conseguente volontà di riduzione del rischio per gli utenti programmati o urgenti.

I ricoveri urgenti sono accettati nell’ambito della rete ospedaliera aziendale, le visite ambulatoriali e i ricoveri già programmati saranno ricollocati non appena possibile”.

L’avviso all’utenza

Rimodulazione attività Agordo (pdf)