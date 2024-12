Oscar, Vermiglio entra nella shortlist: “Trentino protagonista”

Tra i 15 migliori film internazionali, l’annuncio dell’Academy

NordEst – Leone d’Argento a Venezia, Vermiglio e’ entrato nella shortlist dei 15 migliori film internazionali candidati agli Oscar. Lo ha annunciato l’Academy. Il prossimo appuntamento per la favola poetica di Maura Delpero girato nella lingua della Val di Sol sara’ il 17 gennaio quando verra’ annunciata la cinquina in vista della notte delle stelle del 2 marzo a Los Angeles. Vermiglio e’ il film che l’Italia ha candidato ufficialmente agli Academy Awards.

di GianAngelo Pistoia

Oscar, Daldoss: Trentino protagonista

“La candidatura di Vermiglio tra i 15 migliori film internazionali rappresenta un momento straordinario per la Val di Sole e per tutto il Trentino. È una vetrina mondiale che valorizza non solo la nostra cultura e la nostra lingua, ma anche la capacità di raccontare storie universali attraverso la poesia del nostro territorio. Un plauso a Maura Delpero e a tutta la squadra per questo successo che porta il nostro patrimonio identitario sotto i riflettori internazionali”. Lo dichiara l’assessore regionale ed ex sindaco di Vermiglio Carlo Daldoss.