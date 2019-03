Oscar Ecoturismo 2019, Dolomiti più accessibili anche con disabilità: premiato il Parco Paneveggio Pale San Martino

Print This Post

La carrozzella monoruota (joelette) con il sostegno di due accompagnatori, consente alle persone con ridotte capacità motorie di partecipare ad escursioni in montagna

Milano – Oscar Ecoturismo 2019 per il Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino a Milano, per il progetto “Parco accessibile”. Il premio è organizzato da Federparchi e Legambiente e viene assegnato ogni anno alle migliori esperienze di turismo sostenibile e responsabile realizzate in Italia.

Il Parco è stato scelto per il progetto “Parco accessibile”, che prevede la fruibilità di alcuni sentieri e tratti di sentiero per disabili accompagnati. Per queste attività il Parco mette a disposizione di chi ne faccia richiesta una “Joelette”.

Dolomiti accessibili

Si tratta di una carrozzella monoruota da fuoristrada che attraverso il sostegno di due accompagnatori consente alle persone con ridotte capacità motorie di partecipare ad escursioni lungo i sentieri di montagna e ad uscite di educazione ambientale. Con la Joelette, dunque, è possibile per i portatori di disabilità raggiungere luoghi e contesti naturali difficili da visitare in altri modi.