Orso radiocollarato ad Andalo e rilasciato nei boschi

Dopo mezzanotte, catturato dalla trappola a tubo. Il presidente Fugatti ringrazia i forestali

NordEst – Forestali in azione durante la notte ad Andalo dove un orso è stato catturato, radiocollarato e infine rilasciato. È stata così portata a termine un’operazione messa in atto in questi giorni a seguito di ripetute segnalazioni riferite ad un plantigrado particolarmente confidente.

Gli specialisti del Corpo forestale provinciale hanno intensificato la sorveglianza e collocato una trappola a tubo che verso mezzanotte è scattata dopo aver attirato l’animale, un esemplare maschio di circa 150 chilogrammi di peso.

L’orso è stato anestetizzato, visitato e, dopo l’applicazione del radiocollare, rilasciato nel bosco, allontanato dal luogo della cattura su sollecitazione dei forestali che hanno mantenuto il monitoraggio dell’area fino all’alba. A loro vanno i ringraziamenti del presidente Fugatti per la professionalità e la pazienza dimostrate nel portare a compimento questa nuova, delicata operazione.

In breve

