Orso: nuova aggressione sabato pomeriggio nel Bleggio

Posted on

Grave l’autista, forti disaggi per la viabilità in direzione sud NordEst – Grave incidente mercoledì mattina, poco prima delle 8, sull’autostrada del Brennero, in direzione sud all’altezza di Rivalta, frazione del comune veneto di Brentino Belluno. Ad accorrere immediatamente, in seguito ad un violento tamponamento che ha coinvolto un furgone ed un mezzo pesante, i […]