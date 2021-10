Orso investito da un furgone a Ponte Pià nelle Giudicarie

L’animale si è allontanato verso il Sarca, illesi il conducente del mezzo e i passeggeri

Trento – Verso le ore 6 di lunedì mattina, un orso è stato investito da un furgone nella zona di Ponte Pià, poco prima delle gallerie, sulla strada 237 “Del Caffaro”. Illesi il conducente e i passeggeri del mezzo che hanno proseguito il viaggio in direzione Tione, mentre il plantigrado si è allontanato verso il fiume Sarca.

E’ stata subito chiamata la reperibilità forestale e sul posto è arrivata la squadra di emergenza orso. Si è quindi proceduto ad una verifica con i cani da orso che hanno seguito le tracce dell’animale fino al fiume Sarca. Sono ancora in corso gli accertamenti che puntano anche a recuperare campioni organici per individuare con maggiore precisione l’animale, che sarà tenuto monitorato, per quanto possibile.