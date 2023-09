Orso in transito, segnalato a Lamon. Altri avvistamenti in zona passo Brocon: verifiche in corso

Sono in corso i rilievi dei carabinieri del Bellunese, alla ricerca di tracce a Lamon, dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, ritenute credibili. Il Comune invita alla prudenza in zona

NordEst – Si moltiplicano dopo il caso di Feltre, le segnalazioni e gli avvistamenti di alcuni orsi nella zona tra Lamon e il passo Brocon. Non più solo Trenino occidentale quindi, ma i plantigradi sembrano avvicinarsi sempre più anche alle zone orientali della provincia di Trento, confinanti con il Bellunese.

L’ultima notizia, risale al primo settembre. Un turista proprietario di una seconda casa nella zona “Le Ei” a Lamon, ha confermato di aver visto un orso, un centinaio di metri a monte rispetto alla sua posizione, nei pressi del sentiero che dalla chiesetta sale verso il Monte Coppolo in zona Crosere. Verifiche sono in corso in zona, così come sta avvenendo da tempo, in tutta l’area di passo Brocon, verso il Tesino, anche con l’utilizzo di droni.

La segnalazione del Comune sui social