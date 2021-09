Orsi in Trentino: TAR boccia abbattimenti senza valutazioni specifiche dopo aggressioni

Posted on

Domenica 9 ottobre, nell’ambito della “Settimana dell’Accoglienza” i profughi incontreranno la popolazione Trento – Un’occasione per la comunità di conoscere “da dentro” il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Trentino, ma non solo. Un’opportunità – nell’ambito della “Settimana dell’Accoglienza” – per dialogare con i profughi, ascoltare le loro storie e apprendere la loro […]