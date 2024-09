Orsi in Trentino: protesta alla Mostra del cinema di Venezia

Animalisti salutati da Richard Gere al suo arrivo

NordEst – Blitz animalista contro il Trentino, alla Mostra del cinema di Venezia. Domenica mattina, militanti di Centopercentoanimalisti hanno manifestato davanti all’hotel Excelsior esponendo uno striscione in lingua inglese e tedesca in difesa degli orsi. Successivamente gli Attivisti si sono spostati ai campi da tennis dove arrivava Richard Gere per una masterclass.

Una volta sceso dall’auto l’attore americano ha salutato i militanti che protestavano contro la disposizione approvata dalla Provincia autonoma di Trento che autorizza a uccidere gli orsi. Nel mirino anche l’uso di cani “anti orso”: “Oltre all’infamia di mettere un animale contro l’altro, avrà il solo risultato di rendere gli orsi aggressivi contro ogni cane, come già succede con i cinghiali” hanno detto i militanti di Centopercentoanimalisti durante la protesta.

In breve

Grandi carnivori, alleanza tra Trentino e Slovenia sulla gestione. Da quasi 50 anni il Trentino mette in campo strumenti di prevenzione, gestione e risarcimento dei danni da grandi carnivori. Un’esperienza avviata nel 1976, quando la Provincia autonoma di Trento assunse la competenza sulla gestione dell’orso, con gli ultimi esemplari autoctoni. Sulle pratiche e sulle conoscenze acquisite sul campo dal Corpo forestale trentino con il Servizio Faunistico e il Servizio Foreste della Provincia, si è concentrato l’interesse di una delegazione proveniente dalla Slovenia, che ieri ha concluso la propria visita tecnica in Trentino. Il gruppo era composto da rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura della Slovenia, oltre che dei locali Servizio Foreste, Camera di commercio e associazione allevatori. L’obiettivo della delegazione di Lubiana è stato quello di acquisire le buone pratiche per la custodia del bestiame in alpeggio e favorire la presenza del personale in quota attraverso la realizzazione di bivacchi.