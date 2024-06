Orsi: confronto fra il ministro Pichetto Fratin e il presidente Fugatti

La gestione degli orsi in Trentino è di nuovo tornata sui tavoli ministeriali

Roma – A Roma c’è stato un nuovo confronto fra il ministro Pichetto Fratin ed il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Quest’ultimo ha portato all’attenzione del responsabile del ministero all’ambiente i recenti casi di avvistamenti in Val di Sole, fra cui quello dell’orso ripreso in pieno centro a Malé ed ha riproposto il tema dell’utilizzo dello spray anti orso, oggi concesso solo ai forestali.

“Con il ministro Pichetto Fratin – ha commentato Fugatti al termine dell’incontro – abbiamo parlato della possibilità di ampliare l’utilizzo dello spray anti-orso non solo, come è adesso, al corpo forestale, ma anche a tutti i corpi della Protezione Civile e delle Forze dell’ordine. Noi vorremmo oggettivamente anche fare di più, aprendo questa possibilità a tutta la cittadinanza, ma sappiamo che dalla legge italiana considera lo spray un’arma. Sarà necessario pertanto affrontare dobbiamo questo percorso per gradi”.

Temi, in altre parole, che coinvolgono più livelli istituzionali. “Ora – conferma Fugatti – si dovrà discutere anche con il ministero dell’Interno, come abbiamo già fatto nei mesi scorsi. Non partiamo ora, insomma, ma possiamo dire di aver notato una giusta sensibilità da parte del ministro”.

Il presidente Fugatti ha fatto presente che “c’è un numero sicuramente maggiore di orsi rispetto a quanto preventivato; un numero ritenuto eccessivo che crea forte preoccupazione “Gli ultimi casi di Caldes e Malè, con la presenza dell’orso in mezzo al paese hanno, comprensibilmente e giustamente, fatto ulteriormente salire il livello di paura da parte della popolazione che adesso è esasperata. Quindi le istituzioni, la Provincia in primis, devono cercare di mettere in atto le azioni che servono fare per dare sicurezza ai cittadini: è un percorso difficile, perché fuori dal Trentino la cosa non è compresa. Però passi avanti ne sono stati fatti negli ultimi mesi, con il governo in carica, e crediamo che sia un percorso con il quale riusciremo ad affrontare questa problematica”.

In breve

Le eccezionali precipitazioni di quest’anno fanno respirare i ghiacciai

L’assessore Tonina in visita a Casa Laner

Manifattura additiva e sostenibilità: se ne è parlato a Rovereto

Rems di Pergine: sopralluogo in vista del trasferimento

Nuovi orizzonti dell’edilizia, lo stato dell’arte nella “Spreentech Conversation”

Dal primo al 6 luglio, gara internazionale di orienteering

Festival dell’Economia 2025: appuntamento dal 22 al 25 maggio

Pubblico impiego: accordo tra Provincia e sindacati