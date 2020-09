Orsa Kj2, processo contro ex presidente Provincia Trento

Posted on

Il presepe a Piazza San Pietro arriverà dal Trentino. Cerimonia di inaugurazione del presepe e dell’illuminazione dell’albero in piazza San Pietro si terrà giovedì 5 dicembre Roma – Per il Natale 2019, in occasione del suo ventesimo compleanno, il presepe di Scurelle sarà in Piazza San Pietro in Vaticano. Cerimonia ufficiale il 5 dicembre. Fervono infatti […]