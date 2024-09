Orientamento, Mattia Debertolis e Anna Pradel campioni italiani long: i complimenti di Fugatti

Mattia Debertolis (1h:27’:14” Park World Tour Italia) e Anna Pradel (1h:42’:32” US Primiero) hanno vinto i campionati italiani di Corsa Orientamento che si sono svolti nei giorni scorsi a Passo San Pellegrino con la prova che assegnava il titolo Long. Per loro anche i compliemnti del presidente della Provincia

NordEst – Oltre 750 i concorrenti in gara, provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia, si sono contesi i titoli delle varie categorie. Nella prova Donne Elite, Pradel ha preceduto con ampio margine Viola Zagonel (Pol Masi 1h:46’:31”) e Maddalena De Biasi (Terzo 1h:48’:02”). Al maschile, Debertolis ha preceduto Francesco Mariani (Pol Masi 1h:31’:10” – + 3’:22′). Terzo tempo di giornata, non valido per il titolo italiano, quello del norvegese Oskar Spets Storhof (OK Linne 1h:31’:48” a +4’:05”). Il 3° italiano è Sebastian Inderst (PWT) che chiude a +9’:01”. Da notare come ad occupare le zone alte della classifica siano stati gli atleti trentini. Mattia Debertolis, Anna Pradel e Viola Zagonel sono infatti tutti della valle di Primiero.

Tra i giovani, nella categoria M20 il titolo va a Mattia Corona (US Primiero) che precede Pietro Sargas (Punto K) e l’altro trentino Paride Gaio (US Primiero). Nella M18, oro per Jonas Leo Soelva (Merano) e in M16 trionfa Alessandro Moser (Primiero). Tra le ragazze, atleti di casa sugli scudi con Nicole Riz (US Primiero), che è oro nella W20. Va invece in Friuli il titolo della W18 con Lisa Rivetta (Maniago), mentre in W16 trionfa ancora un’atleta di Primiero, Alessia D’Incau.

I complimenti ai vincitori

“Fa un certo effetto, e piacere – scrive il portale della FISO -, vedere nella pagina social del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizo Fugatti, i complimenti per il doppio successo tricolore degli atleti di casa ai Campionati Italiani di San Pellegrino. Un segno di attenzione e apprezzamento per i nostri tesserati che, per l’occasione, indossavano pure la fascia Trentino, partner ufficiale FISO.

