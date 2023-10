Via libera anche in Trentino alle trasmissioni della tv austriaca Orf 1 e Orf Sport

Parere favorevole della Conferenza delle minoranze

Trento – A breve sarà possibile vedere in Trentino i canali in lingua tedesca della televisione nazionale austriaca Orf 1 e Orf Sport. ORF (Österreichischer Rundfunk) è letteralmente la “Radioemissione circolare austriaca“) radiotelevisione nazionale austriaca, nata il 1º agosto 1955.

Il parere favorevole della Conferenza delle minoranze – si apprende – è arrivato nell’ambito della 37/a conferenza sulla situazione dell’informazione televisiva e radiofonica di minoranza a seguito dello switch-off del canale Tml, tenutasi a Trento. La Conferenza delle minoranze, in particolare, si è espressa positivamente all’attivazione di un contratto con Ei Towers, unica assegnataria delle frequenze per il bacino del Trentino Alto Adige, che prevede la ritrasmissione del segnale dell’emittente austriaca Orf nelle aree di riferimento delle minoranze germanofone e nel resto del territorio provinciale.

Il canale Orf 1, a vocazione generalista, comprende anche la trasmissione di “Südtirol heute”, dedicata all’informazione in lingua tedesca sull’Alto Adige, a beneficio delle minoranze germanofone, mente Orf Sport è dedicato alle principali competizioni sportive, anche a livello mondiale. Sempre a seguito del parere favorevole della Conferenza delle minoranze, è al momento in corso la sperimentazione del servizio di trasmissione tramite Hbbtv dell’operatore televisivo Get srl, che rende disponibili sulle smart tv contenuti relativi alle minoranze linguistiche storiche del Trentino. La sperimentazione terminerà il 14 maggio 2024.