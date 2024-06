Ore di apprensione per l’alpinista trentino Thomas Franchini nelle Ande

Da domenica mattina non si hanno notizie di Thomas Franchini

NordEst – Sono ore di grande apprensione per la comunità alpinistica trentina. Da domenica mattina infatti non si hanno notizie di Tomas Franchini, alpinista, guida alpina e maestro di sci di Madonna di Campiglio. Franchini era impegnato, assieme ad un alpinista boliviano, in un’ascesa nella cordigliera andina, nei dintorni della città di Huaraz, nel nord del Perù, in una zona isolata e particolarmente impervia.

Dalle prime informazioni, risulta che siano state avviate le ricerche da parte di una squadra di soccorso locale. Tra le numerose imprese, l’alpinista trentino ha scalato il Monte Edgar, nella regione del Sichuan in Cina nel 2017, ha ottenuto due candidature al Piolet d’Or ed ha vinto due volte il premio “Paolo Consiglio” del Club alpino accademico italiano: la prima nel 2014 per l’ascensione del Cerro Rincon e la seconda nel 2017 per per la spedizione “Kishtwar Shivling 2016”, nel Kashmir indiano.