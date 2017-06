Orari estivi 2017 Servizi Urbani di Trento e di Rovereto

Connect on Linked in

A decorrere da ‪sabato 10 giugno entreranno in vigore i nuovi orari estivi 2017 dei Servizi Urbani di Trento e di Rovereto – Piano d’Area, che saranno validi fino a domenica 10 settembre 2017

Trento – I nuovi orari saranno esposti alle fermate di Trento e di Rovereto – Piano d’Area nel corso della giornata di venerdì 09 giugno 2017 (ultimo giorno dell’orario invernale 2016-2017).

Poiché la sostituzione non sarà istantanea sull’intera rete, per la consultazione degli orari nella fase di sostituzione tabelle, osservare attentamente la decorrenza indicata in basso a destra della tabella.

I libretti orari estivi 2017 saranno disponibili presso le Biglietterie di Trentino Trasporti esercizio a partire da lunedì 05 giugno 2017 a pagamento – al costo di euro 1,50 per il Servizio Urbano di Trento e di Euro 1,00 per il Servizio Urbano di Rovereto – Piano d’Area.

Gli orari estivi 2017 saranno a breve consultabili e scaricabili anche dal sito www.ttesercizio.it alla sezione Viaggia con noi / Orari.