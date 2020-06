Operazione “Freeland” in Trentino Alto Adige

Posted on

L’incidente avvenuto a Foiana, in Alto Adige Bolzano – E’ morto all’ospedale di Bolzano un bimbo di due anni che stamani è stato travolto da un trattore. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 ai masi Gall, a Foiana, una frazione del Comune di Lana, in Alto Adige. Il bimbo, a cause in corso di accertamento […]