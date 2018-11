Operazione “Buen Retiro” a NordEst, undici indagati dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata ai danni dello Stato

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Disposto il sequestro di beni per oltre mezzo milione di euro nei confronti di una società attiva nel settore della legatoria industriale. Sequestrata in Valle di Non la villa di un dirigente trentino. L’inchiesta della Finanza di Vicenza riguarda una legatoria industriale con sede operativa anche a Lavis

NordEst – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito dell’operazione denominata ”Buen retiro”, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso Tribunale di Vicenza, nei confronti di una nota società per azioni insistente nel vicentino e nel trentino, attiva nel settore della legatoria industriale. Sottoposti a vincolo reale numerose disponibilità finanziarie, un’autovettura ed un immobile.

Nello specifico, le indagini, eseguite dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza congiuntamente all’INPS e coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, sono state avviate alcuni mesi fa, quando i funzionari hanno rilevato la condotta fraudolenta.

L’accertamento ispettivo ha riguardato il prepensionamento di 11 lavoratori, due dirigenti e nove operai, per i quali l’azienda ha inteso sfruttare indebitamente le disposizioni della Legge n. 62/2001; la norma riconosce il diritto al prepensionamento per i lavoratori del settore editoria – poligrafico con requisiti ridotti rispetto ai lavoratori di altri settori, in presenza del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).